Москва, 28 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июля, курс российской валюты на утренних торгах демонстрирует нейтральную динамику, оставаясь около отметки 73,70 за американский доллар и готовясь к главному событию этой недели — публикации итогов заседания ФРС США, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Свои решения американский финансовый регулятор представит вечером 28 июля в 21:00 по мск и как правило в период до объявления итогов, рынки предпочитают «не дергаться», дабы не совершить дорогую ошибку.

Учитывая, что июльское заседание ФРС очень важно для инвесторов, потому что для принятия решений на август, им необходимо знать, что собирается делать регулятор со своей программой выкупа облигаций на $120 млрд в месяц на фоне рекордно высокого уровня инфляции.

Если ФРС даст понять, что время для сворачивания стимулирующей программы пришло, для рынков это станет сигналом, что из рисковых активов пора выходить.

Если же американский регулятор напротив, просигнализирует о том, что время для «ужесточения» монетарной политики еще не пришло, из-за нового штамма COVID-19, недостаточного прогресса на рынке труда или по другой причине, то у инвесторов появится «карт-бланш» для удержания покупок рисковых активов по крайне мере до конца августа.

В первом случае, рубль, как яркого представителя группы рисковых активов после нейтральных торгов до публикации итогов заседания ФРС, ждет падение к 74,00−74,50 руб./доллар, а во втором, напротив рост к 73,30−73,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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