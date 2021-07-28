Богота, 28 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. За последние сутки в Колумбии выявили свыше 11,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 11 426 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 747 775.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 300 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 119 482.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 526 917 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 8503 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.