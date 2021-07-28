Симферополь, 28 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Август станет самым тяжёлым месяцем с точки зрения эпидемиологической ситуации в Крыму относительно остальных месяцев 2021 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказала на заседании регионального оперативного штаба 28 июля руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам главного санврача, именно в августе будет определяться, с какой эпидемиологической ситуацией Крым подойдёт к началу учебного года и к началу сезона ОРВИ и гриппа.

Между тем, согласно приведенным на заседании данным, в настоящее время эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в среднем по Крыму превышен на 24%, а в Симферополе — на более чем на 80%.