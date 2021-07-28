В Бразилии за сутки выявили свыше 41 тыс. носителей коронавируса
Бразилиа, 28 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 41,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщает минздрав страны.
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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 41 411 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 19 749 073.
Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1333 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 551 835.
При этом уточняется, что на данный момент в стране 18 466 822 человека вылечились от нового заболевания.
Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 18 999 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.