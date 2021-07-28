Бразилиа, 28 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 41,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщает минздрав страны.

(сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília Сдача анализа на коронавирус в Бразилии

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 41 411 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 19 749 073.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1333 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 551 835.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 18 466 822 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 18 999 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.