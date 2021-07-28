Москва, 28 июля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Москве среди вакцинированных от коронавирусной инфекции состоится розыгрыш автомобилей, сообщает 28 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Tim Reckmann Вакцинация

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Очередной розыгрыш, на котором будут определены владельцы пяти машин, пройдёт 28 июля. Ценный приз получат те, кто сделал прививку первым компонентом с 19 по 25 июля.

Имена победителей будут опубликованы на портале mos.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 20 по 27 июля количество стран, где циркулирует штамм коронавируса «Дельта», который, по мнению ученых, отличается повышенной заразностью, увеличилось со 124 до 132.