Новосибирск, 28 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Новосибирской области начался приём заявок на заключение договоров для догазификации, которую в регионе проводит единый оператор газификации — компания ООО «Газпром газораспределение Томск». Подвод газа в рамках догазификации является для граждан бесплатным, но лишь до границ земельных участков их домовладений, отмечают в новосибирском правительстве.

Правительство Новосибирской области В Новосибирской области стартовал приём заявок на бесплатный подвод газа до границ домовладений

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов напомнил, что 20 июля 2021 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому единым оператором газификации определено ООО «Газпром газификация».

«В перечень федеральных территорий и субъектов Российской Федерации, где единый оператор по газификации будет осуществлять свою деятельность вошла Новосибирская область. С 26 июля 2021 года новосибирским филиалом ООО «Газпром газораспределение Томск» начат предварительный приём заявок о заключении договоров о подключении в рамках догазификации домовладений, находящихся в газифицированных населённых пунктах. Догазификация до границ земельных участков домовладений будет осуществляться без привлечения средств граждан», — отметил Архипов.

Органам местного самоуправления даны поручения об организации информационных кампаний о бесплатной догазификации.

Как отмечают в МинЖКХ региона, для жителей созданы возможности дистанционного решения большинства вопросов по газификации, техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. Работы по догазификации проводятся под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области.