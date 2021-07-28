Симферополь, 28 июля, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Индийский штамм коронавируса фактически вытеснил все ранее циркулировавшие штаммы инфекции на территории Республики Крым. Об этом 28 июля на заседании оперативного штаба сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Пеньковский, согласно данным анализа за минувшую неделю, индийский штамм вытеснил все циркулирующие штаммы на территории Крыма.

«Британский штамм, появившийся в апреле, не получил распространения. Индийский штамм более агрессивный, сейчас он доминирует во всех административных территориях», — сказала Пеньковская

Она добавила, что индийский штамм характеризуется более агрессивным распространением и более острым течением.