Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Россия может исключить США из списка недружественных государств только после пересмотра Вашингтоном подходов к Москве. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил 28 июля в интервью РИА Новости.

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Пересмотр российских решений потребовал бы корректировки американских подходов, это очевидно. Именно подход США стал генератором нестабильности в двусторонних отношениях, отметил дипломат.

«Не надо ставить телегу впереди лошади», — добавил Антонов.

По его словам, Россия объективно и справедливо оценила американскую политику, которую Вашингтон проводил в отношении Москвы все последние годы, и не намерена терпеть такое обращение.

Вместе с тем российская сторона постоянно транслирует готовность к конструктивному сотрудничеству. США, добавил посол, не просили исключить их из списка недружественных России государств.

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