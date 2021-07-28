Токио, 28 июля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в четвертьфинале олимпийского турнира. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счётом 0:6, 6:3, 3:6.

si.robi Анастасия Павлюченкова

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

Павлюченкова пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, 11 ошибок на подаче и 6 из 11 брейков.

В полуфинале турнира Бенчич сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Гарбинье Мугуруса (Испания).