Курск, 28 июля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Курской области прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали 284 тыс. 694 человека — 53% от числа жителей региона, которым необходимо вакцинироваться для выработки коллективного иммунитета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 28 июля.

Minzdrav.gov.ru Вакцина от COVID-19

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Полностью завершили вакцинацию 196 тыс. 916 жителей региона.

Активнее всего идёт вакцинация в Железногорской, Октябрьской, Суджанской, Курчатовской, Курской, Глушковской, Беловской, Пристенской, Черемисиновской, Хомутовской, Конышевской и Большесолдатской центраьных районных больницах, а также в курских больницах № 4, № 2, № 1 и областном кожвендиспансере.

Всего Курская область получила 319 тыс. 177 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Большую часть из них составляет препарат «Спутник V».