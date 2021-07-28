Москва, 28 июля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Ростовский областной суд поставил точку в деле о контрабанде оборудования для С-300 на Украину. Оба фигуранта уголовного дела признаны виновными в государственной измене и шпионаже, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Цитата из к/ф «Шпионские игры». Реж. Тони Скотт. 2001. США, Германия, Франция, Япония Шпионы из ЦРУ, работающие против Китая

На скамье подсудимых оказались гражданин России Денис Л. и гражданин Армении Арарат Х. Оба собирали сведения о клистронах, входящих в состав зенитно-ракетных комплексов С-300, и передавали образцы изделий на Украину. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания «Укроборонпром», сообщает ведомство. Преступная деятельность была пресечена в марте 2020 года.

Девять лет и шесть месяцев суд назначил гражданину России, десять лет и пять месяцев — гражданину Армении. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.