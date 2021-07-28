Джакарта, 28 июля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Индонезии напомнило о годовщине проведения в Москве 28 июля 1957 года Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте посольства Российской Федерации в Джакарте.

Indonesia.mid.ru Памятник Юрию Гагарину в Джакарте (Индонезия)

«28 июля 1957 года в Москве открылся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В мероприятии приняли участие 34 000 гостей из 131 государства, в том числе молодежь из Индонезии», — напомнили в посольстве.

https://twitter.com/RusEmbJakarta/status/1420260965019361280

Напомним, в 1945 году было принято решение о проведении Всемирных фестивалей молодежи и студентов. Первый фестиваль состоялся в Праге в 1947 году. Проходивший в 1957 году фестиваль в Москве оказался самым масштабным.