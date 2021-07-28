Тирасполь, 28 июля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В ходе 590 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 57 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 50 724 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 073 человека, в том числе 12 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1243 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не зафиксировали.

Днём ранее в Приднестровье провели 156 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 17 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 12 человек.

Стоит отметить, что в ПМР в последнее время растёт среднесуточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Ковидные госпитали, по данным пресс-центра МВД ПМР, загружены пациентами на 56%.