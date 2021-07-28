Ульяновск, 28 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. День Крещения Руси «имеет важное значение для каждого из нас», так как принятие христианства открывало путь к развитию государства и «ко спасению человека». Об этом говорится в поздравлении митрополита Симбирского и Новоспасскогой Лонгина, опубликованного на сайте митрополии.

Mitropolia-simbirsk.ru Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин

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Поздравляя с праздником, митрополит отметил, что «мы с вами являемся наследниками этого судьбоносного события — осознанного выбора христианства, православной веры правителем и народами древней Руси». Этот выбор определил «духовное, культурное, политическое развитие нашей страны на многие столетия», а евангельская система ценностей стала «близкой нашему народу».

«Вот почему он пронёс свою веру сквозь множество испытаний и войн, через беспрецедентные гонения ХХ века. Лучшие черты нашего народа — любовь и добросердечие, терпение и самопожертвование, стремление к добру и справедливости — являются глубоко христианскими по своей сути», — говорится, в частности, в поздравлении митрополита Лонгина.

По его словам, Крещение Руси открывало путь «не только к развитию государства, но и ко спасению человека».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских в своём поздравлении подчеркнул, что День Крещения Руси является одной «из важнейших страниц в истории страны», так как «вера в триединого Бога способствовала объединению славянских племён», а в тяжёлые времена «православные принципы любви, милосердия и самопожертвования» позволяли выдержать все удары.