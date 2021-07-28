Токио, 28 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев чуть не потерял сознание во время матча третьего круга олимпийского турнира в Токио. Об этом 28 июля он заявил журналистам.

(сс) Carine06 Даниил Медведев

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

«По ходу матча мне было плохо. В какой-то момент просто потемнело в глазах, и я чуть не отключился», — сказал Медведев.

Он добавил, что в Токио очень тяжёлые условия для проведения игр. В японской столице установилась жара свыше 32˚С.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио, победив итальянца Фабио Фоньини.