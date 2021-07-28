Канберра, 28 июля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. 28 июля федеральное правительство Австралии увеличило размер выплат по COVID-19 для тех граждан, кто проживает в режиме локдауна. В свою очередь, выступая в ходе пресс-конференции 28 июля, премьер-министр страны Скотт Моррисон отметил, что меры по финансовой поддержки обходятся правительству «недешево». Об этом сообщил новостной портал News.com.au.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Так, по его словам, все меры поддержки, связанные с COVID-19, для штата Новый Южный Уэльс оцениваются «примерно в три четверти от одного миллиарда австралийских долларов в неделю» или 550 миллионов доллар США.

Аналогичную сумму каждую недели получали власти штата Виктория в 2020 году, добавил он.

«И я хочу отметить, что это только выплаты от федерального правительства. Правительства штатов также оказывают существенную поддержку», — обратил внимание Моррисон.