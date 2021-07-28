Гватемала, 28 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Гватемале приняли решение о расширении программы вакцинации от COVID-19 в связи с достижением договорённостей о новых поставках российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи на совместной пресс-конференции с министром здравоохранения страны Амелией Флорес.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Гватемалы

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Ожидается, что уже 29 июля в страну поставят 100 тысяч доз «Спутника V».

Отмечается, что данный шаг позволит распространить программу вакцинации на жителей Гватемалы старше 35 лет.