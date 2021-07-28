Токио, 28 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. За последние сутки в столице Японии, где в настоящее время проходят летние Олимпийские игры, может быть выявлено свыше 3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, и в этом случае это будет новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 28 июля сообщает телеканал NHK.

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"По словам людей, имеющих отношение к правительству Токио, более 3000 (заразившихся SARS-CoV-2 за сутки) человек, вероятно, будут впервые подтверждены в Токио 28 июля», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что эта цифра на тысячу человек больше, чем было выявлено носителей коронавируса в японской столице неделю назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что на территории столицы Японии было выявлено 2848 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордным числом за всё время пандемии.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 195 286 042.