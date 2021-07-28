Канберра, 28 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии снова повысило выплаты местным жителям в связи с пандемией коронавируса. Теперь лица, которые проживают на территориях, где из-за негативной эпидемиологической динамики, обусловленной распространением SARS-CoV-2, действует режим локдауна, смогут рассчитывать на получение помощи в размере до 750 австралийский долларов ($550) каждую неделю. Об этом 28 июля сообщил телеканал Nine News.

Деньги

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В соответствии с новыми мерами, объявленными 28 июля премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, австралийцы, чей недельный рабочий график сократился более чем на двадцать 20 часов, получат максимальную компенсацию в размере 750 долларов. Те, кто потерял от восьми до 20 часов трудового графика, получат максимальную выплату в размере 450 долларов ($330). Кроме того, некоторые австралийцы, получающие социальные выплаты, смогут потребовать помощь в размере 200 долларов ($150).

Отмечается, что любой, кто имеет право на получение выплаты в связи с COVID-19, будет получать пособия в размере 450−750 долларов в неделю, независимо от того, сколько недель продлится локдаун.