Москва, 28 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Москве 28 июля пройдут ливни с грозами, рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Ливень

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По её словам, российская столица будет находиться под влиянием пришедших с запада атмосферных фронтов, которые принесли с собой ливни и грозы.

Вместе с тем, уточнила она, максимальная температура в Москве составит +24… +26 градусов, в столичном регионе — до +23… +28 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области.

С 21:00 мск 28 июля до 09:00 29 июля на указанных территориях ожидается гроза. Кроме того, в Подмосковье действует предупреждение о высокой пожароопасности четвертого класса.

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