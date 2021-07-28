Сидней, Австралия, 28 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян 28 июля объявила о четырёхнедельном продлении локдауна в районе Большого Сиднея. В свою очередь мэр одного из пригородов Сиднея Камберленда Стив Кристу раскритиковал решение властей штата, отметив, что многие граждане сейчас находятся в «точке невозврата». Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Я слышал от многих в нашем городе, что они изо всех сил стараются платить за аренду, ипотеку и оплачивать другие счета», — заявил Кристу в интервью телеканалу.

«Ужасно, что многие предприятия, поддерживающие семьи финансово, не начинают работать вновь … Запрет на ведение строительных работ действует на территории нашего местного самоуправления, что мешает людям зарабатывать на жизнь. Для многих это настоящий армагеддон», — добавил чиновник.

Кристу также отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 в Камберленде предельно низкие — порядка 1 500 прививок в день.