Ульяновск, 28 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. День Крещения Руси является одной «из важнейших страниц в истории страны». Об этом говорится в поздравлении временно исполняющего обязанности губернатора Ульяновской области Алексея Русских, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ulgov.ru Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских

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Поздравляя жителей с 1033-й годовщиной принятия «Русью православной веры», глава региона напомнил, что тогда «волевым решением Великого князя Владимира Русь приняла христианство в качестве духовной основы». И оценил это событие как одно «из важнейших страниц в истории страны», потому что «вера в триединого Бога способствовала объединению славянских племён, созданию сильного государства и определения вектора его дальнейшего развития».

Алексей Русских уверен, что в тяжёлые времена стране позволяли выдержать удар «православные принципы любви, милосердия и самопожертвования», а сама Ульяновская область прославлена «именами великих святых и подвижников». В частности, среди них Андрей Блаженный Симбирский, преподобный Гавриил Мелекесский и преподобномученица Екатерина Симбирская.

В поздравлении подчёркивается, что во время Великой Отечественной войны в Ульяновск эвакуирована Московская патриархия:

«Именно из Ульяновска прозвучал призыв главы Русской православной церкви митрополита Сергия, будущего патриарха Московского и всея Руси, о сборах народных средств в Фонд обороны и на формирование танковой колонны имени князя Дмитрия Донского».

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По словам врио губернатора, в Ульяновской области налажена работа «по возрождению православных традиций, строительству храмов»:

«Только за последние годы их возведено более десяти».

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновск (Симбирск) во время войны стал местом пребывания руководства Русской православной церкви во главе с митрополитом Сергием (1941 — 1943 год). Примечательно, что накануне эвакуации будущего патриарха и ещё двух крупных иерархов вызвали на дачу к Сталину. В результате Советская власть признала за церковью право на существование, в структуре НКВД был учреждён отдел по делам религии.