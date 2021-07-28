Ереван, 28 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В боях на границе с Азербайджаном погибли трое военнослужащих ВС Армении. Об этом 28 сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Mil.am Военные ВС Армении

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«В результате боевых действий, развернутых 28 июля после предпринятой вооружёнными силами Азербайджана атаки, по состоянию на 08:30, с армянской стороны трое погибших», — уточнили в ведомстве.

Также сообщается о ещё двух раненых военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля минобороны Азербайджана заявило о ранении двух военнослужащих ВС страны в результате обстрела на границе с Арменией. По данным ведовства, подразделения вооружённых сил Азербайджана предприняли необходимые шаги для нейтрализации огневых точек ВС Армении и продолжат ответные меры на действия армянских военных в направлении Кельбаджарского района.