Краснодар, 28 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае прививки от коронавируса получили около 1,5 млн человек, план вакцинации взрослого населения исполнен на 54% по данным на 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

huntlh Вакцинация

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По темпам вакцинации Краснодарский край вышел на первое место в стране, на втором месте Ростовская область, на третьем Чеченская Республика.

«На данный момент прививки сделали порядка 1,5 млн человек, план выполнен на 54%. Необходимо продолжать наращивать темпы вакцинации, чтобы сформировать коллективный иммунитет и вернуться к прежней жизни. Наша главная задача — это забота о людях, которые проживают в нашем крае и приезжают к нам на отдых», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего с начала прививочной кампании Краснодарский край получил более 1,6 млн доз вакцины — в регион поставляются все препараты, зарегистрированные на российском рынке: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Вакцинацию в регионе можно пройти в 332 пунктах, в том числе в 99 выездных.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа туристы поселиться в отелях, пансионатах смогут лишь при наличии сертификата вакцинации либо сделать прививку в течение трёх дней после заезда. За нарушение требований гостям грозят крупные штрафы.