Токио, 28 июля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев одержали победу над представителями Франции Кристиной Младенович и Николя Маю в первом круге олимпийского турнира в смешанном парном разряде (миксте).

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Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Российские спортсмены один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперников два эйса, две ошибки на подаче и 1 из 3 брейков.

В четвертьфинале Веснина и Карацев сыграют с победителями матча Паула Бадоса / Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Ига Свёнтек / Лукаш Кубот (Польша).