Душанбе, 28 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В связи с угрозами, которые связаны с выводом войск США и контингентов Североатлантического альянса (НАТО) из Афганистана, Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс совместных военных учений. Об этом 28 июля рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

«В целом, если говорить о нашем сотрудничестве — оно развивается достаточно успешно. Мы проводим большой комплекс учений с Таджикистаном, связанный с теми угрозами, которые возникают. Впереди учения с нашими узбекскими коллегами, потом учения тройственные — Россия, Узбекистан, Таджикистан», — приводит его слова ТАСС.

Также Шойгу выразил надежду на то, что названные учения будут проведены в запланированные сроки и с ожидаемым эффектом.

Кроме того, глава российского Минобороны указал, что на данный момент «создается достаточно много разного рода рисков и угроз безопасности».

«Но тем не менее мы должны и в рамках ОДКБ, и в рамках Шанхайской организации сотрудничества не только обсуждать вопросы, но и принимать соответствующие решения и соответствующие меры для обеспечения безопасности границ и территорий стран Договора о коллективной безопасности. Надеюсь обсудить с Вами все эти вопросы», — отметил Шойгу, добавив, что ведется большая работа по обеспечению безопасности на границе Таджикистана и Афганистана.

Кроем того, он уточнил, что в настоящее время организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения ВС Таджикистана и продолжается подготовка квалифицированных военных кадров для республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня командующий Центральным военным округом (ЦВО) Александр Лапинпроверил готовность российской военной базы в Таджикистане к предстоящим учениям.