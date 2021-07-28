Токио, 28 июля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Американские саблисты отказались выйти на поединок со сборной России на Олимпийских играх в Токио. Об этом 28 июля сообщил старший тренер российский команды Дмитрий Глотов.

Фехтование

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По его словам, сборная США отказалась выйти на поединок за 7−8 места из-за того, что сразу два члена команды получили травмы.

«Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение», — цитирует Глотова «Р-Спорт».