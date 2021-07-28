Саратов, 28 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В полдень в храмах Саратовской области в день празднования Крещения Руси, 28 июля, в рамках всероссийской акции будет совершен колокольный звон-благовест, который продлится 15 минут, сообщает пресс-служба региональной епархии.

Крещение Руси

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«Во всех храмах Саратовской епархии по окончании Божественной литургии будут совершены молебны по особому чину — «Последование молебного пения в праздник святого равноапостольного великого князя Владимира — воспоминания Крещения Руси», — отмечают в епархии.

Молебен обращен к святому равноапостольному князю, содержит благодарение Богу за просвещение крещением Русской земли, молитвы о мире и прекращении вражды. С 2012 года этот молебен совершается во всех епархиях Русской православной церкви — во всех храмах и монастырях России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана и Казахстана.

ИА REGNUM напоминает, Крещение Руси было совершено у места, где в Днепр впадает река Почайна. Важнейшее в истории России событие произошло 28 июля 988 года, затем христианство приняли другие города Киевской Руси — Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров и пр. При этом принятие новой, единой веры стало серьезным шагом к объединению русских земель.

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