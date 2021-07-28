Ростов-на-Дону, 28 июля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Ростовские власти решили приобрести десять модульных туалетов, выделив на эти цели немногим более 29 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Cryptic C62 Туалеты

Городское управление благоустройства и лесного хозяйства объявило аукцион и ждёт заявки от потенциальных поставщиков до 3 августа. За счёт муниципального бюджета планируется приобрести санитарно-гигиенические комплексы с тремя отдельными помещениями в каждом.

Модульный туалет предназначен для круглогодичного использования. Платный общественный туалет должен быть оснащён устройствами для приёма оплаты банковскими картами и системой видеонаблюдения.