Москва, 28 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. С 28 июля в Москве открылись пункты выдачи подарочных наборов «С заботой о здоровье» для прошедших вакцинацию жителей столицы старше 65 лет. Об этом сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Получить подарочный набор пожилые москвичи могут в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник. Пункты выдачи работают с 08.00 до 20.00 и расположены в тех поликлиниках, где можно пройти вакцинацию. Чтобы получить подарок необходимо будет предоставить паспорт гражданина РФ; сертификат о вакцинации с отметками о введении двух компонентов вакцины или QR — код в бумажном или электронном виде, а также сертификат на подарочный набор, который выдается в пунктах вакцинации после введения второго компонента.

«Жители старшего возраста в период пандемии оказались в группе риска и существующие ограничения касались в первую очередь горожан старше 65 лет. Поэтому правительством Москвы принято решение поддержать именно их и отблагодарить за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, пройдя вакцинацию. В точках выдачи подарочных наборов с сегодняшнего дня работают более 230 социальных помощников — это сотрудники центров социального обслуживания, которые всегда готовы прийти на помощь нашим старшим», — сказал Стружак.