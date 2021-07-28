Кишинёв, 28 июля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Пассажирские авиарейсы по маршруту Москва — Кишинёв — Москва будут возобновлены с 9 августа. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба посольства России в Молдавии.

(сс) ThePixelman Самолет

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Сообщается, что данное решение принял Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю. В посольстве отметили, что право на въезд на российскую территорию имеют граждане России.

Также въехать в Россию смогут те иностранные граждане, которые имеют основания на въезд, согласно распоряжению правительства РФ № 635-р от 16.03.2020 г. (аккредитованные дипломаты, экипажи морских и воздушных судов и т. д.).

Стоит отметить, что с 9 августа Россия также возобновит пассажирское авиасообщение с Бахрейном и Доминиканой.