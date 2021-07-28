Симферополь, 28 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Красногвардейского района Республики Крым, которые намеревались выдать жилое помещение девушке из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, возбуждено следственными органами. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

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26 июля в ходе мониторинга социальных сетей Следком выявил пост от имени жительницы Красногвардейского района — сироты, которая уже шесть лет стоит в очереди на получение жилья. Девушка сообщила, что предложенное администрацией жилое помещение не соответствует санитарным нормам, при этом изначально должностные лица предлагали ей подписать документы без осмотра квартиры, от чего девушка отказалась.

По факту халатности должностных лиц администрации Красногвардейского района было возбуждено уголовное дело по вышеуказанной статье УК РФ.

27 июля руководитель ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев лично встретился с 24-летней сиротой, с руководителем районного подразделения они осмотрели многоквартирный дом по улице Кирова села Котельниково, где девушке планировали выдать квартиру. Дом находится в антисанитарном ветхом состоянии, отсутствует канализация, газоснабжение. В расположенных в нем 48 квартирах в доме проживают лишь 12 человек, один подъезд пустует полностью. При этом, в соответствии с актом приема-передачи и акта приемки при передаче указанного жилого помещения, претензий по качеству и иным показателям у заказчика не возникло.

Владимир Терентьев поручил оказать содействие девушке-сироте в получении жилья на территории того поселения, где она работает и куда ходит в детский садик ее четырёхлетний ребенок. Также он поручил передать уголовное дело д в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.