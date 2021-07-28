Душанбе, 28 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Китайский министр обороны Вэй Фэнхэ пригласил своего российского коллегу Сергея Шойгу приехать на совместные военные учения, которые в августе пройдут в КНР. Об этом Вэй заявил на встрече с Шойгу в Душанбе 28 июля.

Mil.ru Вэй Фэнхэ и Сергей Шойгу

«Я приглашаю товарища министра на активную фазу этих учений», — сказал Вэй Фэнхэ.

Глава оборонного ведомства Китая отметил, что очень рад встрече с Шойгу, «своим большим и старым другом», которая проходит в непростых условиях пандемии коронавируса. Вэй добавил, что при текущей обстановке в мире эта встреча радует обоих министров, но не нравится некоторым странам, но в том и заключается её суть.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу на встрече с Вэй Фэнхэ заявил, что Россия и Китай смогли продолжить плодотворное сотрудничество даже в условиях пандемии.

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