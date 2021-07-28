Джакарта, 28 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей, сообщает Kompas.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки еще девять граждан Индонезии заразились коронавирусом за рубежом. Новые случаи выявлены в Египте и Кувейте.

Всего коронавирусом за границей заразились 5508 граждан Индонезии, 219 человек умерли, а 742 человека все еще находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия вышла на первое место в мире по суточной смертности от COVID-19.