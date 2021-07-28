Москва, 28 июля, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Москве 28 июля ожидается до 26 градусов выше нуля, сообщает центр погоды «Фобос».

Айтен Юран Дождевые облака

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"Сегодня на погоду столичного региона начнет оказывать влияние холодный атмосферный фронт с запада, откуда потянутся массивы кучево-дождевых облаков, местами переходя в грозовое состояние, что немного освежит воздух до комфортных показателей», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в регионе облачную с прояснениями погоду, а также кратковременный дождь с грозой. Воздух в столице прогреется до 26 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 28 градусов. Также москвичей предупреждают о порывистом ветре.

Как сообщало ИА REGNUM, экстремально жаркая погода установится в ближайшие дни на Сахалине, в Приморском и Краснодарском краях, а также в Ростовской области и в Крыму, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.