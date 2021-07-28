Лозанна, Швейцария, 28 июля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс поддержал американскую спортсменку Симону Байлз, которая снялась с командного многоборья из-за психологических проблем.

Agência Brasil Fotografias Симона Байлз

«Мы все невероятно уважаем и поддерживаем её. Но это (психологические проблемы) на протяжении нескольких лет представляет собой серьёзный вопрос. Теперь это вышло на первый план», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская гимнастка, четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз снялась с командного многоборья.

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В федерации спортивной гимнастики США заявили, что Байлз будет каждый день проходить обследование, чтобы определить, сможет ли она принять участие в дальнейших выступлениях.