Москва, 28 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Пандемия коронавирусной инфекции продолжает влиять на жизнь людей в мире. Так, она сказалась и при выборе главного слова 2021 года. По мнению жителей России, это слово — «коронавирус». Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Pixabay.com Коронавирус

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При этом каждый девятый назвал словом года «вакцину», 7% опрошенных — «здоровье», пишет RT. 5% опрошенных словом года назвали «пандемию». С нецензурной лексикой ассоциируют этот год 4% российских граждан.

Также среди ответов были и такие варианты как «работа» и «семья» (по 3%), «жизнь» (2%), «стабильность», «кризис», «маска», «выборы» и «удалёнка».

В опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, «коронавирус» стал главным словом и в 2020 году. Согласно данным исследования рекрутингового агентства Superjob.ru, опубликованного в декабре прошлого года, так ответили 28% жителей России, принявших участие в опросе. 8% респондентов назвали главным словом «здоровье», 7% — «пандемию», ещё 2% — «карантин», «кризис» и «самоизоляцию».