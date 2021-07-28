Кишинёв, 28 июля, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 27 июля выявили 139 случаев заражения коронавирусом в ходе 6060 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Mos.ru В больнице

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 258 852 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 251 645 человек, в том числе 92 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 325 пациентов с COVID-19, из которых 55 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6247 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 89 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 3838 тестов. Выздоровевшими врачи признали 64 человека.

Стоит отметить, что в Молдавии продолжается прививочная кампания от COVID-19. Всего, по данным на 27 июля, в стране было использовано почти 974 тыс. доз вакцин. В минздраве сообщили, что уровень вакцинации в Молдавии достиг 16,4%.