Симферополь, 28 июля, 2021, 08:56 — ИА Регнум. С призывом к турецким властям признать полуостров Крым частью России обратился 28 июля глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Facebook.com Эйваз Умеров

«Если руководство Турции хочет быть последовательным и поддержка крымских татар это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью Российской Федерации. Мы дома, и это наш выбор», — приводит его слова РИА Новости.

В то же время глава автономии крымских татар уточнил, что Россия никого не принуждает и не просит признавать Крым своей территорией.

«Де-факто и де-юре полуостров в составе Российской Федерации с 96-процентной поддержкой населения», — добавил Умеров.

Также он отметил, что признание полуострова российским необходимо в первую очередь странам-партнерам, желающим выстраивать конструктивные взаимоотношения с Россией.

«Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую Республику Кипр, это их дело, у нашей страны нет необходимости за кем-либо бегать», — также указал Умеров.

Отметим, накануне профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма в случае, если Москва признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия никогда не будет использовать собственные регионы для каких-либо сделок.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.