Токио, 28 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Российский пловец Климент Колесников вышел в финал на дистанции 100 м вольным стилем. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Колесников выиграл полуфинал, показав результат 47,11 секунды, что является европейским рекордом.

Ещё один российский пловец Андрей Минаков занял итоговое десятое место со временем 48,03 секунды и не вышел в финальный заплыв.