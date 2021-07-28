Токио, 28 июля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом в матче третьего круга олимпийского турнира в Токио. Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счётом 6:1, 2:6, 6:1.

Www.daviscup.com Карен Хачанов

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Хачанов 13 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, две ошибки на подаче и два брейк-пойнта.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Стефанос Циципас (Греция).