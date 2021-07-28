Москва, 28 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В России в августе цены на кофе могут вырасти на 10−12%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на торговые сети.

Couleur Кофе

В одной из них изданию сообщили, что ретейлер получил уведомление об этом от поставщиков продукции. Основная причина повышения цен — резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.

Источник издания в другой сети добавил, что поставщики также ссылаются на подорожание упаковки и логистики.

Как сообщало ИА REGNUM, как прогнозируют российские ретейлеры, цены на одежду и обувь в грядущем осенне-зимнем сезоне могут в результате удорожания стоимости перевозок и сырья вырасти как минимум на 10%.

Помимо этого, как отмечают ретейлеры, на рост цен на одежду и обувь повлияет ослабление российской национальной валюты.

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