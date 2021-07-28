Токио, 28 июля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Российский боксёр Имам Хатаев одержал победу над представителем Казахстана Бекзадом Нурдаулетовым во втором круге олимпийского турнира в весовой категории до 81 кг. Поединок завершился со счётом 4:1.

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В первом круге Хатаев победил марокканца Ассагира Мохамеда. Четвертьфинал с его участием состоится 30 июля. Финал в весовой категории до 81 кг у мужчин пройдёт 4 августа.

Всего в боксе на Олимпийских играх будет разыграно 13 комплектов наград — восемь у мужчин и пять у женщин.