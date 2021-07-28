Братислава, 28 июля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Первую прививку российской вакциной «Спутник V» от коронавирусной инфекции сделал вице-премьер Словакии и глава минфина республики Игор Матович, 27 июля передал телеканал ТА3.

Пресс-служба правительства Словакии Игор Матович

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Чиновник рассказал, что у него нет никаких побочных эффектов. Он также раскритиковал тех словацких политиков и учреждения, которые выступали против этого препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену сделал первый укол вакциной «Спутник V».