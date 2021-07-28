Новосибирск, 28 июля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В клиентских службах Пенсионного фонда России по Новосибирской области продолжают принимать граждан преимущественно по предварительной записи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ПФР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

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Отмечается, что это связано с эпидемиологической обстановкой.

«Записаться на приём можно через сайт ПФР в разделе «Запись на приём», в том числе и без регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации или по телефону call-центра отделения», — уточнили в ПФР.

В новосибирском отделении напомнили, что большую часть государственных услуг Пенсионного фонда России можно получить и без личного визита в ПФР, или МФЦ — в электронном виде, воспользовавшись личным кабинетом на сайте ПФР или портале госуслуг.