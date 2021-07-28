Баку, 28 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Двое военнослужащих вооруженных сил Азербайджана получили ранения в результате обстрела на границе с Арменией. Об этом 28 июля сообщается на сайте минобороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Отмечается, что азербайджанские военные подверглись обстрелу на Кельбаджарском участке границы. Баку обвинил ВС Армении в провокации и эскалации напряженности вдоль границы.

В результате были ранены двое азербайджанских военнослужащих, им была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

В свою очередь в минобороны Армении заявили, что Азербайджан атаковал армянские позиции, расположенные в северо-восточном направлении границы, есть потери с обеих сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян предложил начать Баку зеркальный отвод войск и размещение российских пограничников, в результате чего может быть начат процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

По его мнению, деструктивная политика Баку мешает установлению в регионе спокойствия, а также реализации соглашений по открытию коммуникаций.

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