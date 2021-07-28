Москва, 28 июля, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В случае, если во всём мире сохранятся нынешние темпы вакцинации от COVID-19, в 2022 году пандемия SARS-CoV-2 не закончится. Об этом 28 июля заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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"Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно… При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всём мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить», — приводит его слова РИА Новости.

Также Семёнов добавил, что, по его мнению, в случае, если процесс вакцинирования населения планеты будет ускорен, пандемия может закончиться гораздо раньше.

При этом глава филиала центра «Вектор» указал, что опыт других эпидемий, к примеру, гонконгского гриппа, говорит о том, что для полного завершения пандемии необходимо два или три года, и в этом случае всё в первую очередь зависит от темпов образования коллективного иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что клинические исследования новой российской вакцины от коронавируса BCD-250, разработанной петербургской научно-фармацевтической компанией Biocad, запланированы на 2021−2022 годы.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 195 286 042.