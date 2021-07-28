Токио, 28 июля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова вышла в четвертьфинал в весовой категории до 70 кг на Олимпиаде в Токио. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В поединке соревнования 1/8 финала Таймазова одержала победу над представительницей Бразилии Марией Портельей. В ¼ финала она встретится греческой спортсменкой Элизавет Телциду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский дзюдоист Игольников вышел в четвертьфинал в весовой категории до 90 кг.

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