Ростов-на-Дону, 28 июля, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Ростовской области аграриям предстоит обработать треть посевов зерновых. Труженики села обработали 2 млн 245 тыс. гектаров земли, засыпав в закрома более 8,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland.ru Донской урожай

В ходе заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе и на продовольственном рынке, состоявшемся под председательством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров отметил высокую урожайность — 37,1 центнера с гектара. Для сравнения: в 2020 году этот показатель достигал 34,5 центнера с гектара.

Селяне приступили к сбору картофеля и овощей. Обработано 5% уборочных площадей. Продолжается подготовка почвы под посев озимых культур.

ИА REGNUM напоминает, что донские хлеборобы вырастили урожай зерна на площади 3 млн 250 тыс. гектаров. В уборочной кампании задействовано примерно 12 тыс. зерноуборочных комбайнов, 13 тыс. автомобилей, 7,5 тыс. единиц другой сельхозтехники.