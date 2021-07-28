Токио, 28 июля, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Мужская сборная России по плаванию завоевала серебряные медали в эстафете 4×200 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио.

onacadan Олимпиада для всех

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

В заплыве приняли участие Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Спортсмены преодолели дистанцию за 7:01.81.

Золото завоевала сборная Великобритании (6:58.58). Третье место заняла Австралия (7:01.84).

В общекомандном зачете Россия занимает четвертое место (семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали). На первом месте Япония (11, 4, 5), далее идут США (10, 10, 9) и Китай (10,5, 8).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский пловец Антон Чупков пробился в финал на дистанции 200 м брассом. В полуфинале Россию представляли Чупков и Кирилл Пригода, которые в своих заплывах заняли четвёртое и пятое места соответственно.